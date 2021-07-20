Ange Postecoglou yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak olan İskoç devi Celtic, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Danimarka'dan FC Midtjylland ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Şampiyonlar Ligi keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

Tam 119 gün TD koltuğu boşta kalan Celtic, yeni sezona Ange Postecoglou ile anlaşarak girdi. Yunanistan doğumlu, Avustralyalı teknik adam mesaiye başladığı ilk gün "takımda bizimle oynamak isteyenler kalacak" mesajı verdi. Uzun süredir ayrılığı kafasına koymuş Kristoffer Ajer ve Olivier Ntcham, Şampiyonlar Ligi listesinde kendilerine yer bulamadı. Yeni transferler Liel Abada & Kyogo Furuhashi de, sakatlığı bulunan Mikey Johnston ile birlikte maç kadrosunda olmayacak. Yaklaşık 18 aylık bir aradan sonra Celtic Park'ta seyirci de olacak. 9 bin taraftarın tribünde takıma destek olması bekleniyor. Postecoglou'nun hazırlık maçlarından yola çıkarsak 2003'lü Karamoko Dembele'yi bu sezon daha sık yeşil sahada göreceğimizi söyleyebiliriz. Kalede Vasilios Barkas oynayacak. Sağ bekte de şu an için Anthony Ralston... Stoperde 2000'li "Osaze Urhoghide & Stephen Welsh" ikilisi görev yapacak. Hücumda da Odsonne Edouard yerine Albian Ajeti'nin ön planda olması şaşırtmaz. Scott Brown'ın ayrılması sonrası kaptanlık pazubendini artık Callum McGregor takacak.

Geçen sezon Danimarka'da Superliga'yı ikinci sırada FC Midtjylland'da ise Celtic'in çok yakından tanıdığı Erik Sviatchenko kaptanlık yapıyor. 29 yaşındaki stoper 2016-18 yılları arasında Celtic formasıyla 60'dan fazla maça çıktı, 5 tane kupa kaldırdı. Yeni sezona 90+1'de kornerden gol yiyip 2-1 kaybettikleri Odense maçıyla başladılar. Antwerp'e giden Brian Priske yerine koltuğa geçen Bo Henriksen'in de takımdaki ilk maçıydı. Kanatlarda Pione Sisto ve Anders Dreyer'le oynadı. Geçen sezon 20 gol katkısı yapan (14 gol - 6 asist) ancak takımdan ayrılmak istediğini belirten Sory Kaba kadro dışı. Hücum merkezinde Junior Brumado'nun görev yapması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Celtic, yeni patronu Ange Postecoglou yönetiminde 4 hazırlık maçına çıktı 3'ünde kalesinde gol gördü.

- FC Midtjylland geçen sezon da bu aşamadan Şampiyonlar Ligi'ne başlamıştı ve 3 eleme turunda 5 maç oynayıp, hiç de kaybetmeyerek (4 galibiyet - 1 beraberlik) gruplara kalmayı başarmıştı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Celtic kazanır" oldu! %39'luk kesim Ange Postecoglou yönetiminde ilk resmi maçına çıkacak İskoç ekibine FC Midtjylland karşısında güveniyor... %16'lık kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve bu zorlu mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.