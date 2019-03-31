Celtic-Glasgow Rangers maç sonucu: 2-1

İskoçya Premier Ligi'nin 31. haftası Old Firm derbisine sahne oldu. Celtic Park'ta oynanan mücadelede Glasgow Rangers'ı konuk eden Celtic, rakibini 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok büyük bir adım attı.

Mücadele gol perdesi 27'nci dakikada açıldı. James Forrest'tan pasıyla aldığı topu ceza sahasına kadar süren Odsonne Edouard, düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Bu golden yalnızca 4 dakika sonra ise Scott Brown'a dirsek atan Alfredo Morelos direkt kırmızı kart gördü ve konuk ekip 10 kişi kaldı.

Bir kişi eksik sürdürdüğü mücadelenin 63'üncü dakikasında Ryan Kent'le eşitliği yakalayan Rangers, kronometreler 86'yı gösterirken ilk golün asistini yapan Forrest'ın golüne engel olamadı ve sahadan boynu bükük ayrıldı.

Bu sonuçla puanını 73'e yükselten Celtic, en yakın takipçisi Rangers'la arasındaki puan farkını 13'e çıkardı ve 38 haftalı ligde şampiyonluk kupasının bir kulpundan tuttu.