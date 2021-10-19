Celtic-Ferencvaros maçında büyük protesto

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Celtic-Ferencvaros karşılaşması Şampiyonlar Ligi gününde ve İskoçya yerel saatine göre 15.30'da oynanıyor. Celtic taraftarları da bu durumu tribünlerde açtıkları pankartlarla protesto etti. Peki UEFA neden perşembe günü oynanması gereken Avrupa Ligi karşılaşmasını salı günü oynattı ve yerel saate göre neden 15.30 gibi erken bir saati tercih etti? İşte bu soruların yanıtı haberimizde...

31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında İskoçya'da 'Cop 26 iklim değişikliği konferansı' yapılacak. Bu nedenle İskoç polisi, Celtic ve Rangers'ın 4. haftadaki Şampiyonlar Ligi maçlarını deplasmanda oynamasının doğru olacağını belirtti. UEFA'yla yapılan görüşmelerde de fikirbirliğine varıldı. Bu doğrultuda iki İskoç devinin de 3. hafta maçlarını evinde oynamasına karar verildi.

Güvenlik açısından...

Ancak yine İskoç polisi, iki takımın aynı şehir ve saatte maçlarının olmasının güvenlik ve diğer unsurlar açısından doğru olmayacağını kaydetti. UEFA Katsayı sıralamasında Rangers'ın 3 sıra arkasında bulunan Celtic'in karşılaşması bu nedenle salı gününe alındı.

Saat olarak erken oynanma sebebi de Beşiktaş 'ın da Sporting Lizbon maçı için sahaya çıkacağı Şampiyonlar Ligi seansı öncesinde bu karşılaşmanın bitmesinin gerekmesi. Bu durumun en büyük sebebi de elbetteki yayın gelirleri...