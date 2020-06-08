Celtic, Edouard'ı Arsenal'e kaptırmak istemiyor

İskoçya Ligi'nde bir kez daha şampiyonluğunu ilan eden Celtic, Arsenal'in Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerine düşündüğü golcüsü Odsonne Edouard'ı kadroda tutmak adına çalışmalara başladı.

08 Haziran 2020, Pazartesi 15:44 Son Güncelleme:
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Celtic, Edouard'ı Arsenal'e kaptırmak istemiyor

İskoçya Premiership'te bir kez daha şampiyonluğunu ilan eden Celtic, golcüsü Odsonne Edouard'ı kaptırmak istemiyor. 

Bu sezon 28 gol atan genç yıldız ile özellikle Arsenal, ciddi şekilde ilgileniyor. Londra ekibi, Pierre-Emerick Aubameyang'ın boşluğunu Edouard ile doldurmayı planlıyordu. 

Edouard'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Celtic Menajeri Neil Lennon, "Şu an Edouard'ın temsilcileriyle görüşmeler sürüyor. Harika bir oyuncu. Bu yıl muhteşem bir sezon geçirdi ve onu kadroda tutmak istiyoruz" dedi. 

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