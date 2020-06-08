İskoçya Premiership'te bir kez daha şampiyonluğunu ilan eden Celtic, golcüsü Odsonne Edouard'ı kaptırmak istemiyor.

Bu sezon 28 gol atan genç yıldız ile özellikle Arsenal, ciddi şekilde ilgileniyor. Londra ekibi, Pierre-Emerick Aubameyang'ın boşluğunu Edouard ile doldurmayı planlıyordu.

Edouard'ın durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Celtic Menajeri Neil Lennon, "Şu an Edouard'ın temsilcileriyle görüşmeler sürüyor. Harika bir oyuncu. Bu yıl muhteşem bir sezon geçirdi ve onu kadroda tutmak istiyoruz" dedi.