Süper Lig'deki ilk sezonunda attığı 22 golle krallık tacını takan Hatay'lı Aaron Boupendza, Avrupa ekiplerini peşine takmıştı. Devre arasında Hatay ile özellikle Krasnodar başta olmak üzere birçok takım pazarlıklar yapmış ancak transfer sonuçlandırılamamıştı. İlginin artarak devam ettiği Gabonlu oyuncu için ülkesinden flaş bir iddia geldi.

10 milyon Euro isteniyordu ama...

Gabon Review isimli internet sitesi, İskoç devi Celtic'in, 24 yaşındaki golcü için Akdeniz ekibiyle görüşmelere başladığını öne sürdü. Devre arasındaki görüşmelerde pazarlıkları 10 milyon Euro'dan açan Bordo-Beyazlılar'ın şimdi bu rakamı bir seviye daha yukarı çektiği gelen haberler arasında.

'Şike iddiası varsa savcılığa başvursunlar'

Ligin 39. haftasında Beşiktaş'ın, Hatayspor'u 7-0 mağlup ettiği maçta stoper Billong'un devre arasında oyundan alınması, karşılaşmanın ardından takımdan gönderilmesi sonrasında şike iddiaları ortaya atılmıştı. Hatay Onursal Başkanı Lütfü Savaş konuya açıklık getirdi. Savaş, "Billong maçtan bir gün önce bacağına dövme yaptırıyor. 15 dakikada bir krem sürüyor, bu bacak bir hafta ağrır. Bacağı ağırdığı için her topa sırtını dönüyor, onun yüzünden goller yedik ve gönderdik. Bunun dışında bir şey bilmiyoruz. İddiası olan varsa savcılığa başvursun" dedi.