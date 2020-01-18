Celta Vigo’dan Emre Mor açıklaması

Celta Vigo’nun sportif direktörü Felipe Minambres, Galatasaray’a kiralanan Emre Mor’un geleceğiyle ilgili bir açıklama yaptı.

İspanyol basınına konuşan Minambres, adı bazı İngiliz kulüpleriyle anılan genç futbolcu hakkında, “Galatasaray ile Emre Mor için konuşmadık. Eğer transferi isteyen İngiliz takımları varsa, oyuncunun hakları şu an Galatasaray’da. Bizim yapacağımız bir şey yok” ifadelerini kullandı.

İspanyol kulübü, kiralık verdiği Emre Mor’un bonservisini de 3 milyon Euro’ya Galatasaray teklif etmişti.