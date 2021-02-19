Celta Vigo, İspanya'nın Vigo şehrinin futbol takımıdır. Takımın kuruluş tarihi 23 Ağustos 1923'tür. Celto Vigo, iç saha maçlarını 1928 Yılından bu yana Balaidos Stadyumunda yapar. Vigo Belediyesi, 2019 Yılında stadyumun yenilenmesi için çalışmalar başlatmıştır. 2020 Yılında da yenileme çalışmalarına devam edilmiş ve stadyumda iyileştirmeler yapılmıştır.

Celta Vigo Stadı'nın adı nedir?

İspanya'nın Galiçya adı verilen bölgesindeki Vigo şehrinde bulunan ve Celta Vigo futbul takımının iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stadyum, Balaidos Stadyumudur. Bu stadyum, ilk olarak 1928 Yılında inşa edilmiş ve geçen zaman içinde restorasyonlar görmüştür. Günümüzde de bazı yenileme çalışmaları yapılmaktadır. Kuruluşu eski olsa da 21. Yüzyıla yakışır özelliklere sahiptir.

Stadyum konum olarak Vigo şehrinin güney batı bölgesinde bulunur. Tarihi şehir merkezine uzaklığı 3 km. kadardır. Ulaşım için yakınındaki tren istasyonundan 45 dakikalık bir yürüyüş yapmak gerekecektir. Otobüs ve taksi gibi ulaşım araçları da kullanılabilir. Stadyuma giden birçok otobüs vardır. Maç günlerinde erken gelenler stadyum ve çevresinde kolayca park yeri de bulabilir.

Celta Vigo Stadı'nın kapasitesi ne kadar?

Balaidos Stadyumunun seyirci kapasitesi 32.500 kişidir. Stadyum oldukça büyük bir alanda inşa edilmiştir ve seyircilerin giriş çıkışını sağlayan birçok giriş noktasına sahiptir. Ziyaretçilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek özelliklere sahip olan stadyum gelenlerin bir memnuniyetini sağlar.

Celta Vigo, kendi sahasındaki futbol maçlarını Balaidos Stadyumunda yapar.