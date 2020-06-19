‘Cellat başı’ için 100 bin TL

Galatasaray Yönetimi, Rize deplasmanı sonrası ağır bir açıklama yapmış, karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu için “Kararlarıyla maçın sonucuna doğrudan etki eden maçın orta hakemi bundan böyle bizim için bir hakem değil “cellat başı”dır...” ifadelerine yer vermişti. Açıklamayı sportmenliğe aykırı bulan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Sarı-Kırmızılı Kulübe 100 bin TL para cezası verdi.