Celil Yüksel: Selçuk İnan büyük bir örnek

Celil Yüksel şu ifadeleri kullandı:

“Çok tempolu bir maçtı. Rakibimizi tebrik ederim çok iyi direnç gösterdiler. Deplasmanda bu şartlar altında maçı bu skor ile kazanmak çok büyük bir avantaj. Bize de şans geldi, arkadaşlarım bugün ilk 11 başladı. Fatih Hocam hem arkadaşlarıma hem de bana güven veriyor. Biz de bu güven sayesinde kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Umarım daha iyi yerlere geliriz.

Selçuk Ağabey benim önümde kariyer ve karakter olarak çok büyük bir örnek. Bütün arkadaşlarım gibi ben de bu açıdan çok şanslıyım. Kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz.”