Celil Yüksel kimdir? Neden Modric diyorlar?

Galatasaray'da Fatih Terim'in göreve gelmesinin ardından bir çok genç futbolcu piyasaya çıkmaya başladı. Bunlardan biri de Celil Yüksel. 20 yaşındaki orta saha futbolcusu son oynanan Keçiörengücü maçında sahaya 11'de çıkmış ve gösterdiği performans ile dikkatleri üzerine çekmişti. Fatih hocanın Çaykur Rizespor ile oynanacak maçta da Celil Yüksel'i 11'de başlatması bekleniyor.

Celil Yüksel kimdir?

Celil Yüksel'in lakabı Modric. Genç orta saha oyuncusu stili ve fiziki yapısıyla Real Madrid'in yıldız futbolcusu Modric'e benzetiliyor.

Igor Tudor döneminde profesyonel sözleşme imzalanan Celil Yüksel 15 kez 2012 yılında Ayazağaspor'dan transfer edilmişti.

3 yıl sözleşmesi uzatıldı!

Celil Yüksel'in Galatasaray ile sözleşmesi geçtiğimiz günlerde uzatıldı. Galatasaray genç oyuncunun sözleşmesini revize ederek 3 yıl daha uzattı.



