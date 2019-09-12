Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen 2019 FIBA Dünya Kupası 5-8’incilik klasman maçında Çekya, Polonya’yı 94-84 yendi.

Çekya, 14 Eylül’de 5’incilik maçında Sırbistan ile karşılaşacak. Polonya ise aynı gün 7’ncilik karşılaşmasında ABD ile mücadele edecek.

Çekya'da Vojtech Hruban 24 sayı, 12 ribaunt ile en etkili isim olurken Tomas Satoransky 22 sayı, 12 asist ve Jaromir Bohacik 21 sayıyla maçı tamamladı.

Polonya'da Adam Waczynski 22 sayıyla takımının en skoreri olurken Damian Kulig ve A.J. Slaugter 12'şer sayı ürettiler.



