Çekya - İngiltere maçı (CANLI)

EURO 2020 D Grubu 3. ve son maçında Çekya ile İngiltere kozlarını paylaşıyor. Çekya, D Grubu’nda kendisiyle aynı puanda (4) olan İngiltere’nin önünde averajla lider. Çekler’in, bir üst tura lider olarak çıkması için Ada ekibine yenilmemesi yeterli. İngilizler’e kaybederler, İskoçya da Hırvatistan’ı mağlup ederse, Çekler 2. olarak gruptan çıkacak. 3. sırayı almaları ise maçı kaybetmeleri ve Hırvatistan’ın, İskoçya’yı yenmesi sonrası oluşacak averaj hesabına bağlı.

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İngilizler’e bir üst tur adına beraberlik ya da İskoçya’nın, Hırvatistan’ı mağlup edememesi yetecek. Southgate’in takımı Çekler’i yenerse, lider olarak adını Son 16 Turu’na yazdıracak. İngilizler’in 3.’lük durumu da hem maçı kaybetmeleri hem de İskoçya’nın son maçını daha iyi bir gol averajı elde ederek bitirmesine bağlı.

Çekya - İngiltere maçı hangi kanalda?

Wembley'de oynanan kritik maçı Portekizli hakem Artur Dias yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve TRT 1'den naklen ekranlara gelene 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

Çekya - İngiltere ilk 11'ler:

Çekya: Vaclik, Coufal, Celustka, Kalas, Boril, Holes, Soucek, Masopust, Darida, Jankto, Schick

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Maguire, Shaw, Phillips, Rice, Saka, Grealish, Sterling, Kane