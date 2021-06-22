D Grubu'nda son maçlar öncesinde kılıçlar çekildi, Wembley'de Çekya ile İngiltere kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, tüm yaz boyunca EURO 2020 keyfi Misli.com'da olacak!

Turnuvaya Patrik Schick'in golleriyle 2-0 kazanılan İskoçya maçıyla başlayan Çekya, sonrasında Hırvatistan'la 1-1 berabere kaldı ve 2 maç sonunda 4 puan topladı. Önceki maçlara kıyasla ilk 11'de bir değişiklik olması beklenmiyor. Yine sağ bekte Vladimir Coufal olacak, kalede Tomas Vaclik izleyeceğiz. Yine Tomas Soucek ve Tomas Holes, Vladimir Darida'nın kreatif yönünü öne çıkarması için orta alanda ağır yükün altına girecek. Kanatlarda Lukas Masopust ve Jakub Jankto, en ileride Patrik Schick olacak.

İngiltere cephesinde ise ufak bir koronavirüs krizi yaşanıyor. İskoçya'da Billy Gilmour'un Kovid-19 testi pozitif çıkınca, 14 Haziran günü oynanan maç sonrasında Gilmour ile maç sonrası sarmaş dolaş olan Mason Mount ve Ben Chilwell karantinaya alındı. Ekipte pozitif test sonucu veren herhangi bir oyuncu yok ancak İngiliz Ulusal Sağlık Örgütü, sıkı önlem alınmasını önerdi. TD Gareth Southgate de iki ismin Çekya maçında sahada olmayacağını açıkladı. Chilwell zaten hiç tercih edilmemişti, hücum merkezindeki Mount yerine Jack Grealish izleyeceğiz. Çekya'nın "Soucek & Holes" ikilisinin karşısında orta alanda Kalvin Phillips ve Declan Rice boy gösterecek. İlk 2 maçın hayal kırıklığı kaptan Harry Kane, bir kez daha en ileride gol arayan isim olacak.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Çekya'nın son 6 maçının 4'ü "2.5 ALT" bitti.

- İngiltere son 8 maçının 7'sinde gol yemedi. (8 maç - 16 gol)

- İki takım EURO 2020 elemelerinde de karşı karşıya geldi ve 2 maçta da "2.5 gol barajı" aşıldı.

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu EURO 2020 D Grubu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "İngiltere kazanır" oldu! %32'lik kesim Wembley'deki maçta taraftarını da arkasına alacak İngiltere'yi 3 puana yakın görüyor... %10'luk kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.