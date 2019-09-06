A Milli Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’ndaki 2. tur şansını Çekya karşısında değerlendiremedi.

Çin’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen kupaya E Grubu’nda Japonya’yı yenerek başlayan ve ABD’ye mağlup olmasına rağmen iyi performansıyla beğeni toplayan milli takım, Çekya karşısında tutunamadı.

Bireysel hücumlara kaldık

Rakibine karşı maça iyi başlamasına rağmen milliler, sahadan 91-76 mağlup ayrıldı. Millilerimiz, ABD maçındaki enerjinin aynısını Çekya karşısında sahaya yansıtamadı. Bu durum da daha ilk çeyrekte kendini hissettirdi.

Sert savunmasını ortaya koyamayan Türkiye hücumda ise, tamamen bireysel oyunlar üzerinden sayı bulmaya çalıştı. Sadece Cedi ve Semih’in katkı yaptığı ilk çeyrek aleyhimize bitti: 22-18.

Kenardan gelen Auda ve Schilb’ten müthiş katkı alan Çekya karşısında Türkiye, Furkan’ın üçlükleriyle oyunun içinde kalmaya çalıştı. Pota altında Balvin ribauntları toplarken, Milliler’in top kaybı ve hücumdan boş dönmesinin faturasını Çekya potamıza üçlük atarak kesti. Durum böyle olunca fark açıldı: 43-35.

Balvin’e çözüm bulamadık

Melih Mahmutoğlu ve Wilbekin ile ikinci yarıya Türkiye müthiş bir giriş yaptı, 8-0’lık seriyle skoru eşitledi: 43-43. Ancak bu iyi basketbolumuz sadece 2 dakika sürdü. Türkiye yine istediği geri dönüşü yapamayınca son bölüme 66-60 geride girdi.

Balvin’i savunma konusunda bir türlü çözüm bulamayan Milli Takımımız, 4. çeyrekte farkın açılmasına engel olamadı ve sahadan 91-76 mağlup ayrıldı.

Dünya Kupası’nda 2. tura yükselme şansını kaçıran milli takım, olimpiyat elemelerine katılma hakkı için de ilk fırsattan oldu.

Olimpiyat elemeleri için klasman mücadelesine çıkacak Türkiye, F Grubu’nun son 2 sırasında yer alacak takımlarla 7 ve 9 Eylül’de bu maçlarını yapacak.