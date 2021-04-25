Avrupa futbolunda Avrupa Süper Ligi'nin yankıları sürmekte. UEFA Başkanı Aleksandar Ceferin, organizasyona katılan 12 kulübün de ceza alacağını dile getirdi.

İngiliz basınından Daily Mail'e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ceferin, "Herkes yaptıklarının cezasını çekmek zorundadır ve biz hiçbir şey olmamış gibi davranamayız. Yaptıkları sorun değil ve önümüzdeki birkaç gün içinde ne yapmamız gerektiğini göreceğiz" dedi.









12 takımı 3 gruba ayırdı

Bu 12 kulübü 3 gruba ayırdığını belirten UEFA Başkanı, "Benim için İngiliz kulüpleri ile diğer altı kulüp arasında açık bir fark var. Önce çektiler, bir hata yaptıklarını kabul ettiler. "Hatalıydım" diyecek kadar büyük olmalısın. Benim için bu 12'den üç grup var. Önce çıkan İngiliz altılısı, ardından diğer üçü (Atletico Madrid, AC Milan, Inter) ve sonra Dünya'nın düz olduğunu hissedenler ile Süper Lig 'i düşünenler hala var. Ve bunlar arasında büyük bir fark var. Ancak herkes sorumlu tutulacaktır" diye konuştu.









"Henüz çok erken"

Ceferin, ceza süreciyle ilgil ise "Disiplin süreci demek istemiyorum ama herkesin farklı bir şekilde sorumlu tutulması gerektiği açık olmalı. Disiplin mi? Yürütme komitesinin kararı mı? Göreceğiz. Bunu söylemek için henüz çok erken" ifadelerini kullandı.