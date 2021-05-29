UEFA Şampiyonlar Ligi, final formatında 2024 yılında değişikliğe gidilebilir. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, yapılacak değişiklikle ilgili Fransız basınından L'Equipe'e açıklamalarda bulundu.

Ceferin verdiği röportajda, 2024'ten itibaren Şampiyonlar Ligi'nde finalin Final Four (4'lü Final) şeklinde oynanabileceğini ve bunu desteklediğini söyledi. UEFA Başkanı, "Final Four formatını destekliyorum. Düzgün bir şekilde düzenlenirse finansal olarak da verimli olabilir. Artıları ve eksileri var. Ancak bu kararı verirken acele etmeyeceğiz. Hala önümüzde bir yılımız var" dedi.









8'li final denemesi

Salgın nedeniyle geçtiğimiz sezon Portekiz'in Lizbon şehrinde 8'li final olarak düzenlenen formata da değinen Slovak futbol adamı, organizasyonda ilk kez böyle bir uygulamaya gidildiğini ve bu uygulamanın deney niteliğinde olduğunu belirtti.





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Bayern Münih mutlu sona ulaştı

UEFA, geçtiğimiz yıl Lizbon'da Şampiyonlar Ligi'de 8'li Final formatını uygulamıştı. Çeyrek final vizesi alan 8 takımın katıldığı ve tek maçlı elemünasyon sisteminin uygulandığı format 2 hafta sürmüş ve final turunun ardından Bayern Münih, PSG'yi finalde 1-0 mağlup ederek kupaya uzanmıştı.