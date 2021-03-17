Ceferin: 2020’de taraftar olacak

Salgın sebebiyle bu yaz düzenlenecek EURO 2020 finalleri, 12 ülkedeki 12 farklı şehirde oynanacak. Kupanın nasıl bir şekilde oynanacağı konusunda sayısız iddia ortaya atılırken, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'den çok önemli açıklamalar geldi. Başkan Ceferin, "EURO 2020'deki her ev sahibi, maçlarda taraftarların olacağını garanti etmek zorunda. İdeal senaryo 12 ülkeden oluşuyor ama bunun gerçekleşmesi mümkün olmazsa, turnuva 10 veya 11 ülkede devam edecek" ifadelerini kullandı. Ceferin böylece hem finallerin birden fazla ülkede hem de seyircili olacağını net şekilde ortaya koydu.

19 Nisan'da belli olacak

UEFA, söz konusu ülkelerden 7 Nisan'a kadar, ev sahipliğini yapıp yapmayacakları konusunda yanıt bekliyor. Buradan çıkacak sonuca göre de 19 Nisan'daki olağanüstü toplantının neticesinde EURO 2020'nin geleceği netlik kazanacak. Kupanın açılış maçı 11 Haziran'da İtalya'nın Roma kentinde A Grubu'nda İtalya-Türkiye arasında oynanacak. A Grubu'nda yer alan A Milli Takımımız'ın Galler (16 Haziran) ve İsviçre (20 Haziran) ile oynayacağı grubundaki diğer maçlara ise komşumuz Azerbaycan'ın Bakü kentindeki Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak.

Ev sahipleri

Almanya (Münih)

Azerbaycan (Bakü)

Danimarka (Kopenhag)

Hollanda (Amsterdam)

İngiltere (Londra)

İrlanda (Dublin)

İskoçya (Glasgow)

İspanya (Bilbao)

İtalya (Roma)

Macaristan (Budapeşte)

Romanya (Bükreş)

Rusya (S.Petersburg)