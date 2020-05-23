Ceferin: 1 milyona bahse girerim...

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, önümüzdeki seneye ertelenen EURO 2020 için flaş bir açıklamada bulundu. Gelecek sene her şeyin daha iyi olacağını söyleyen ve maçların seyircili oynanacağını düşünen Ceferin şu yorumu yaptı: “Bu virüsün sonsuza kadar süreceğini düşünmüyorum. Önümüzdeki sene oynanacak olan EURO 2020'nin de seyircili oynanması konusunda umutluyum. Bu konuda 1 milyon Dolar’a bahse girerim.”