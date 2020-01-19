Cedi’nin 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls’a 118-116 yenilerek bu sezon 31. mağlubiyetini aldı.

19 Ocak 2020, Pazar 10:19 Son Güncelleme:
- A +
Cedi’nin 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls’a 118-116 yenilerek bu sezon 31. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman, 16 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans ortaya koyarken, Kevin Love 29, Colin Sexton 26 sayıyla oynadı.

Bulls’ta 42 sayı üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarı oldu. Lauri Markkanen 17, Luke Kornet ve Coby White 11’er sayıyla maçı tamamladı.

Sonuçlar

     New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 130-133

     Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 97-117

     Boston Celtics-Phoenix Suns: 119-123

     Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 103-136

     New York Knicks-Philadelphia 76ers: 87-90

     Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-122

     Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 118-116

     Golden State Warriors-Orlando Magic: 109-95

     Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 115-124

     Utah Jazz-Sacramento Kings: 123-101

     Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 119-106

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...