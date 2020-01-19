Cedi’nin 16 sayısı mağlubiyeti önleyemedi

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers, deplasmanda Chicago Bulls’a 118-116 yenilerek bu sezon 31. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmaya ilk beşte başlayan Cedi Osman, 16 sayı, 3 ribaunt, 2 asistlik performans ortaya koyarken, Kevin Love 29, Colin Sexton 26 sayıyla oynadı.
Bulls’ta 42 sayı üreten Zach LaVine, galibiyetin mimarı oldu. Lauri Markkanen 17, Luke Kornet ve Coby White 11’er sayıyla maçı tamamladı.
Sonuçlar
New Orleans Pelicans-Los Angeles Clippers: 130-133
Brooklyn Nets-Milwaukee Bucks: 97-117
Boston Celtics-Phoenix Suns: 119-123
Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 103-136
New York Knicks-Philadelphia 76ers: 87-90
Minnesota Timberwolves-Toronto Raptors: 112-122
Chicago Bulls-Cleveland Cavaliers: 118-116
Golden State Warriors-Orlando Magic: 109-95
Houston Rockets-Los Angeles Lakers: 115-124
Utah Jazz-Sacramento Kings: 123-101
Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 119-106