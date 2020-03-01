Cedi’den Pacers’a karşı 8 sayı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın sahasında Indiana Pacers’a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı.

01 Mart 2020, Pazar 10:49 Son Güncelleme:
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Cedi’den Pacers’a karşı 8 sayı

Cedi Osman, takımı Cleveland Cavaliers’ın sahasında Indiana Pacers’a 113-104 yenildiği karşılaşmayı, 8 sayı ve 2 asistle tamamladı. Pacers’ta T.J. Warren 30 sayı, 6 asist, Malcolm Brogdon 22 sayı, 8 asist ve Domantas Sabonis 18 sayı, 13 ribaunt, 9 asist üretti. Cavaliers cephesinde Andre Drummond 27 sayı, 13 ribaunt, 4 top çalma, Kevin Love ise 20 sayı, 12 ribaunt, 7 asistle mücadele etti.

Sonuçlar

     New York Knicks-Chicago Bulls: 125-115

     Atlanta Hawks-Portland Trail Blazers: 129-117

     Miami Heat-Brooklyn Nets: 116-113

     Memphis Grizzlies-Los Angeles Lakers: 105-88

     Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 104-113

     Boston Celtics-Houston Rockets: 110-111 (uzatmada)

     San Antonio Spurs-Orlando Magic: 114-113

     Phoenix Suns-Golden State Warriors: 99-115

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