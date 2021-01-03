Cleveland Cavaliers, milli yıldızlarımızdan Cedi Osman’ın 11 sayı, 4 ribaunt ve 2 asistle oynadığı karşılaşmada deplasmanda Atlanta Hawks’ı 96-91 mağlup etti.

Dördüncü galibiyetine ulaşan Cavaliers’ta Collin Sexton 27, JaVale McGee 14, Andre Drummond ise 12 sayılık katkı sağladı.

Bu sezon ikinci kez yenilen Hawks’ta De’Andre Hunter 17, Clint Capela ve Trae Young 16’şar sayıyla oynadı.

NBA'de gecenin sonuçları:

Houston Rockets-Sacramento Kings: 102-94

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder: 99-108

Indiana Pacers-New York Knicks: 102-106

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets: 127-112

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors: 120-116

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers: 91-96