NBA’e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers’a 129-110 kaybederek art arda 6. mağlubiyetini yaşadı.
Blazers’ta Gary Trent Jr. 26, Carmelo Anthony 23, Damian Lillard ise 20 sayı üretti.
Milli yıldızımız Cedi Osman’ın 7 dakika 25 saniye süre aldığı Cavaliers’ta Collin Sexton 25, Jarrett Allen 22 sayıyla oynadı.
Gecenin sonuçları:
Washington Wizards-New York Knicks: 91-109
Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114
Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125
Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130
Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125
Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108
Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115
Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95
Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110
Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123
Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105