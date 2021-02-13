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Cedi Osman'lı Cleveland, Portland deplasmanında kaybetti

NBA'de milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, deplasmanda karşılaştığı Portland Trail Blazers'a 129-110 mağlup oldu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 11:52 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'lı Cleveland, Portland deplasmanında kaybetti

NBA’e 11 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, deplasmanda Portland Trail Blazers’a 129-110 kaybederek art arda 6. mağlubiyetini yaşadı.

Blazers’ta Gary Trent Jr. 26, Carmelo Anthony 23, Damian Lillard ise 20 sayı üretti.

Milli yıldızımız Cedi Osman’ın 7 dakika 25 saniye süre aldığı Cavaliers’ta Collin Sexton 25, Jarrett Allen 22 sayıyla oynadı.

Gecenin sonuçları:

Washington Wizards-New York Knicks: 91-109

Charlotte Hornets-Minnesota Timberwolves: 120-114

Atlanta Hawks-San Antonio Spurs: 114-125

Dallas Mavericks-New Orleans Pelicans: 143-130

Chicago Bulls-Los Angeles Clippers: 106-125

Boston Celtics-Detroit Pistons: 102-108

Utah Jazz-Milwaukee Bucks: 129-115

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 97-95

Portland Trail Blazers-Cleveland Cavaliers 129-110

Sacramento Kings-Orlando Magic: 112-123

Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 115-105

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