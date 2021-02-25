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Cedi Osman'lı Cleveland, Houston'ı mağlup etti

NBA’deki milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı Houston Rockets'ı 112-96 mağlup etti.

25 Şubat 2021, Perşembe 10:58 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'lı Cleveland, Houston'ı mağlup etti

NBA’e 9 maçla devam edildi. Milli yıldızlarımızdan Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, iç sahada Houston Rockets engelini 112-96 ile geçti. Cedi Osman, 112-96 kazandıkları Houston Rockets maçında 7 sayı kaydetti. Müsabakada 21 dakika sahada kalan Cedi, 2 asist yaparken, 8 de ribaunt aldı.

Gecenin sonuçları:

​Indiana Pacers-Golden State Warriors: 107-111

Atlanta Hawks-Boston Celtics: 127-112

Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 112-96

Miami Heat-Toronto Raptors: 116-108

Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 133-126

New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 128-118

Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 121-124

Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 114-89

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