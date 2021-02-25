NBA’e 9 maçla devam edildi. Milli yıldızlarımızdan Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, iç sahada Houston Rockets engelini 112-96 ile geçti. Cedi Osman, 112-96 kazandıkları Houston Rockets maçında 7 sayı kaydetti. Müsabakada 21 dakika sahada kalan Cedi, 2 asist yaparken, 8 de ribaunt aldı.
Gecenin sonuçları:
Indiana Pacers-Golden State Warriors: 107-111
Atlanta Hawks-Boston Celtics: 127-112
Cleveland Cavaliers-Houston Rockets: 112-96
Miami Heat-Toronto Raptors: 116-108
Chicago Bulls-Minnesota Timberwolves: 133-126
New Orleans Pelicans-Detroit Pistons: 128-118
Oklahoma City Thunder-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Charlotte Hornets: 121-124
Utah Jazz-Los Angeles Lakers: 114-89