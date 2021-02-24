NBA’e 9 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks’u 112-111 yenerek mağlubiyet serisini sonlandırdı.

Ev sahibi Cavaliers’ı galibiyete, 29 sayı, 5 asist üreten Collin Sexton ve 17 sayı, 8 asistle mücadele eden Darius Garland taşıdı. Kenardan oyuna giren Cedi Osman ise 11 sayı, 3 asist, 2 ribauntla müsabakayı tamamladı.

Hawks’ta Trae Young’ın 28 sayı, 12 asist, 7 ribaunt ve Kevin Huerter’in 22 sayı, 4 top çalmalık performansı galibiyete yetmedi.

Gecenin sonuçları:

Orlando Magic-Detroit Pistons: 93-105

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks: 112-111

Brooklyn Nets-Sacramento Kings: 127-118

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 102-109

Dallas Mavericks-Boston Celtics: 110-107

New York Knicks-Golden State Warriors: 106-114

Milwaukee Bucks-Minnesota Timberwolves: 139-112

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers: 111-106

Los Angeles Clippers-Washington Wizards: 135-116