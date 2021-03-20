Cedi Osman'lı Cavaliers, Spurs'e mağlup oldu
NBA Doğu Konferansı’nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, konuk ettiği San Antonio Spurs'e 116-110 mağlup oldu. Karşılaşmada 19 dakika süre alan Cedi Osman sayı üretemezken 4 ibaunt ve 1 asistle oynadı.
NBA Doğu Konferansı’nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında San Antonio Spurs’e 116-110’luk skorla yenildi.
Cavaliers’ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Collin Sexton ve Darius Garland’ın 29’ar sayıları Cavaliers’ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.
Spurs’te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.
Carmelo Anthony 27 bin sayı barajını aştı
Portland Trail Blazers’ın kendi sahasında Dallas Mavericks’i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.
Sonuçlar
Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107
Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116
Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113
Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115
Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137
Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113
Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116
Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127
Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101
Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119