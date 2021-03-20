NBA Doğu Konferansı’nda son sıralarda bulunan Cleveland Cavaliers, kendi sahasında San Antonio Spurs’e 116-110’luk skorla yenildi.

Cavaliers’ta Cedi Osman oyunda kaldığı 19 dakikada sayı bulamazken 4 ribaunt ve 1 asist ile oynadı. Collin Sexton ve Darius Garland’ın 29’ar sayıları Cavaliers’ı mağlubiyetten kurtarmaya yetmedi.

Spurs’te Keldon Johnson 23 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine katkıda bulundu.

Carmelo Anthony 27 bin sayı barajını aştı

Portland Trail Blazers’ın kendi sahasında Dallas Mavericks’i 125-119 ile mağlup ettiği maçta 18 sayı bulan Carmelo Anthony, NBA tarihinde 27 bin sayı barajını geçen 11. basketbolcu olma unvanına ulaştı.

Sonuçlar

Boston Celtics-Sacramento Kings: 96-107

Cleveland Cavaliers-San Antonio Spurs: 110-116

Orlando Magic-Brooklyn Nets: 121-113

Toronto Raptors-Utah Jazz: 112-115

Miami Heat-Indiana Pacers: 110-137

Houston Rockets-Detroit Pistons: 100-113

Memphis Grizzlies-Golden State Warriors: 103-116

Denver Nuggets-Chicago Bulls-: 131-127

Phoenix Suns-Minnesota Timberwolves: 113-101

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks: 125-119