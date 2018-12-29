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Cedi Osman'lı Cavaliers galibiyeti unuttu

Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

29 Aralık 2018, Cumartesi 10:46
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Cedi Osman'lı Cavaliers galibiyeti unuttu

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.

Cavaliers’ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.

Miami Heat’te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.

- Sonuçlar

Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87

Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88

Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87

Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94

Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112

Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118

Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118

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