Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) deplasmanda Miami Heat ile karşılaşan Cleveland Cavaliers, rakibine 118-94 yenilerek üst üste beşinci mağlubiyetini aldı.
Cavaliers’ta 28 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman, 12 sayı, 5 ribaunt, 1 asistlik performans sergiledi.
Miami Heat’te Justise Winslow 24 sayı, 11 ribaunt ile "double double" yaptı.
- Sonuçlar
Charlotte Hornets-Brooklyn Nets: 100-87
Indiana Pacers-Detroit Pistons: 125-88
Orlando Magic-Toronto Raptors: 116-87
Washington Wizards-Chicago Bulls: 92-101
Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 118-94
Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks: 120-123
New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 114-112
Denver Nuggets-San Antonio Spurs: 102-99
Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 102-118
Los Angeles Lakers-Los Angeles Clippers: 107-118
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