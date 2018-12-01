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Cedi Osman'lı Cavaliers deplasmanda kaybetti

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın 34 dakika süre aldığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics’e 128-95 yenildi.

01 Aralık 2018, Cumartesi 10:30
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Cedi Osman'lı Cavaliers deplasmanda kaybetti

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 128-95 mağlup etti.

NBA’e 11 maçla devam edildi. Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.

Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 128-95

Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119

Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-88

Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98

Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 125-131

Miami Heat-New Orleans Pelicans: 106-101

Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks:124 -109

San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136

Phoenix Suns-Orlando Magic: 85-99

Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-103

Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-113

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