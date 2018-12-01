Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Boston Celtics, milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 128-95 mağlup etti.
NBA’e 11 maçla devam edildi. Kötü gidişini durduramayan Cleveland Cavaliers, deplasmanda Boston Celtics ile karşılaştı. Rakibine 128-95 yenilen Cavaliers, üst üste üçüncü, bu sezon 17. mağlubiyetini aldı.
Karşılaşmada 34 dakika süre alan Cedi Osman, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla oynadı. Tristan Thompson 13 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptı.
Ev sahibi ekipte ise Kyrie Irving 29 sayıyla maçın en skorer ismi olurken, Marcus Morris 15, Gordon Hayward 14 sayı üretti.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Cleveland Cavaliers: 128-95
Charlotte Hornets-Utah Jazz: 111-119
Detroit Pistons-Chicago Bulls: 107-88
Philadelphia 76ers-Washington Wizards: 123-98
Brooklyn Nets-Memphis Grizzlies: 125-131
Miami Heat-New Orleans Pelicans: 106-101
Oklahoma City Thunder-Atlanta Hawks:124 -109
San Antonio Spurs-Houston Rockets: 105-136
Phoenix Suns-Orlando Magic: 85-99
Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks: 114-103
Portland Trail Blazers-Denver Nuggets: 112-113
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