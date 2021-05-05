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Cedi Osman'ın Phoenix karşısındaki 16 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de Phoenix Suns, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 134-118 ile geçerken milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın 16 sayılık başarılı performansı galibiyet adına Cleveland'a yeterli olmadı.

05 Mayıs 2021, Çarşamba 11:39 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'ın Phoenix karşısındaki 16 sayısı Cleveland'a yetmedi

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, 134-118 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 16 sayı attı.

NBA’e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers’ın sahasında Suns’a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti.

Cavaliers’ta Isaac Okoro 32, Collin Sexton 29 sayı ile oynadı.

Suns’ta Chris Paul 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.

Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.

Gecenin sonuçları:

​Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-134

Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 99-102

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118

New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103

Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127

Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103

Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100

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