Cedi Osman'ın Phoenix karşısındaki 16 sayısı Cleveland'a yetmedi
NBA'de Phoenix Suns, deplasmanda karşılaştığı Cleveland Cavaliers'ı 134-118 ile geçerken milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın 16 sayılık başarılı performansı galibiyet adına Cleveland'a yeterli olmadı.
NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen milli oyuncumuz Cedi Osman, 134-118 kaybettikleri Phoenix Suns maçında 16 sayı attı.
NBA’e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcisi Cavaliers’ın sahasında Suns’a mağlup olduğu maçta 45 dakika sahada kalan Cedi Osman, 16 sayı, 5 ribaunt ve 4 asist üretti.
Cavaliers’ta Isaac Okoro 32, Collin Sexton 29 sayı ile oynadı.
Suns’ta Chris Paul 23 sayı ve 16 asist ile "double-double" yaparak takımının galibiyetine önemli katkıda bulundu.
Ayrıca üst üste 5. galibiyetini alan Suns, Batı Konferansı puan durumunda zirveye yerleşti.
Gecenin sonuçları:
Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 118-134
Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 99-102
Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets: 124-118
New Orleans Pelicans-Golden State Warriors: 108-103
Miami Heat-Dallas Mavericks: 113-127
Oklahoma City Thunder-Sacramento Kings: 99-103
Los Angeles Clippers-Toronto Raptors: 105-100