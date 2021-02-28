NBA'e 7 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Cleveland Cavaliers, Wells Fargo Center'da konuk olduğu ve normal süresi 92-92 eşitlikle sona eren maçta, konferans lideri Philadelphia 76ers'ı uzatma sonunda 3 sayı farkla yenerek sürprize imza attı.

Üst üste 3'üncü, toplamda ise 13'üncü galibiyetini elde eden Cavaliers'ta Collin Sexton 28 sayı, Darius Garland 25 sayı ve 9 asist, Isaac Okoro 15 sayı ve 8 ribaunt, Jarrett Allen 14 sayı ve 10 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu. Cedi Osman ise sakatlığı nedeniyle maçta forma giyemedi.

Sezonun 12. mağlubiyetini almasına rağmen konferans liderliğini sürdüren 22 galibiyetli Sixers'ta Joel Embiid 42 sayı, 13 ribaunt ve 6 asist, Ben Simmons 24 sayı, 8 asist ve 7 ribauntla oynadı. Maça ilk 5'te başlayarak 19 dakika 34 saniye süren alan Furkan Korkmaz ise 8 sayı, 4 ribaunt ve 1 asistlik performans sergiledi.

Gecenin sonuçları:

Philadelphia 76ers-Cleveland Cavaliers: 109-112 (uzatmada)

Washington Wizards-Minnesota Timberwolves: 128-112

San Antonio Spurs-New Orleans Pelicans: 117-114

New York Knicks-Indiana Pacers: 110-107

Orlando Magic-Utah Jazz: 109-124

Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 96-126

Brooklyn Nets-Dallas Mavericks: 98-115