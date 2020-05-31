Cedi Osman’ın sorularını yanıtlayan Bakan Kasapoğlu, salgın nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyat Oyunları’yla ilgili şunları söyledi: “Olimpiyatlara hazırdık ama olanda hayır vardır. Sakatlığı olan arkadaşlarımız vardı. İbrahim Çolak ve Taha Akgül bir operasyon geçirdi. Onlar için bu süreç bir avantaja dönüştü. Diğer arkadaşlarımız daha da motive oldu. Bunu bir fırsata çevirmemiz lazım. Bu inancı da arkadaşlarımızda görüyorum. En başarılı şekilde olimpiyatlara adayız. Bunu birlikte başaracağız. Buna inanıyoruz”.

‘Neden daha fazla Cedi Osman’ımız olmasın’

Bakan Kasapoğlu, Milli ve yerli sporcu odaklı politikayı önemsediklerini belirterek, “Üretim, Milli ve yerli sporcu odaklı bir politikayı önemsiyoruz. Elbette yabancı ve başarılı sporcuya saygımız var ama bizde de ciddi yetenekler var. Sen bizi yurt dışında onurlu, başarılı bir şekilde temsil ediyorsun. Neden daha fazla Cedi Osman’ımız olmasın.Amacımız bu.” diye konuştu. Bu arada Milli basketbolcu, olimpiyat elemelerine de değinerek, “Kanada’da oynanacak olimpiyat elemelerinde şansımızı yüksek görüyorum. Çok yetenekli ve genç bir takımız. Olimpiyatlara gideceğimize inanıyorum.” şeklinde konuştu. Bakan Kasapoğlu, Cedi’nin değerlendirmesinin ardından“Ben de inanıyorum. Size güveniyoruz.” ifadesini kullandı.