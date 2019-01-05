Cedi Osman’ın çabaları yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Utah Jazz baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, konuk olduğu Cleveland Cavaliers karşısında 117-91 kazanarak sezonun 19. galibiyetini aldı.

Jazz’da Donovan Mitchell 18, Jae Crowder 16, Ricky Rubio 15 sayı, Joe Ingles 12 sayı, 9 ribaunt ve 5 asist, Rudy Gobert ise 12 sayı, 7 ribaunt ve 5 blokla takıma galibiyeti getiren oyuncular oldu.

Bu sezon 31. kez kaybederek Doğu Konferansı’nda son sırada yer alan Cavaliers’ta Alec Burks 17 sayıyla takımının en skorer oyuncusu olurken, mücadeleye ilk 5’te başlayarak 30 dakika süre alan milli basketbolcu Cedi Osman 8 sayı, 3 ribaunt ve 2 asistlik performans sergiledi.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Cleveland Cavaliers-Utah Jazz: 91-117

Boston Celtics-Dallas Mavericks: 114-93

Miami Heat-Washington Wizards: 115-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 116-119 (uzatmada)

Memphis Grizzlies-Brooklyn Nets: 100-109

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 120-103

Milwaukee Bucks-Atlanta Hawks: 144-112

Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 111-121

Los Angeles Lakers-New York Knicks: 112-119

Portland Trail Blazers-Oklahoma City Thunder: 109-111

AA