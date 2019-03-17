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Cedi Osman’ın 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi

NBA’de Cedi Osman’ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks’e 121-116 yenildi.

17 Mart 2019, Pazar 11:03
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Cedi Osman’ın 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks’e 121-116 yenildi.

NBA’e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın deplasmanda Mavericks’e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.

Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.

Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks’te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.

NBA’e 8 maçla devam edilecek.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120

New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)

Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128

Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116

Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110

San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103

Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100

Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98

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