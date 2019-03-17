Cedi Osman’ın 22 sayısı Cavaliers’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman’ın 22 sayı attığı maçta Cleveland Cavaliers, Dallas Mavericks’e 121-116 yenildi.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Cedi Osman, takımı Cavaliers’ın deplasmanda Mavericks’e 121-116 mağlup olduğu karşılaşmada 36 dakika 39 saniye süre aldı ve 22 sayı, 3 ribaunt, 4 asistle oynadı.
Play-off şansı bulunmayan ve 53. yenilgisini yaşayan Cavaliers’ta Collin Sexton 28 sayı, 4 asist, Kevin Love 22 sayı, 12 ribauntluk performans sergiledi.
Bu sezon 28. maçını kazanan Mavericks’te Tim Hardaway Jr 22 ve Maxi Kleber 18 sayıyla galibiyette ön plana çıktı.
NBA’e 8 maçla devam edilecek.
- Sonuçlar
Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-120
New Orleans Pelicans-Phoenix Suns: 136-138 (Uzatmada)
Washington Wizards-Memphis Grizzlies: 135-128
Dallas Mavericks-Cleveland Cavaliers: 121-116
Oklahoma City Thunder-Golden State Warriors: 88-110
San Antonio Spurs-Portland Trail Blazers: 108-103
Denver Nuggets-Indiana Pacers: 102-100
Utah Jazz-Brooklyn Nets: 114-98
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