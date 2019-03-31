NBA'de normal sezonun sonuna yaklaşırken Batı Konferansı'nda Play-Off'ta daha iyi bir yer adına mücadele veren Los Angeles Clippers, milli oyuncumuz Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip karşılaşmadan 132-108'lik skorla galip ayrılırken bu sezonki 46. galibiyetini elde etti.

19 galibiyeti bulunan Cavaliers ise toplamda 58. yenilgisini aldı.

Takımı kaybetmesine rağmen milli oyuncumuz Cedi Osman; 19 sayı, 5 ribaunt, 4 top çalma, 3 asist ile takımının en etkili isimlerinin başında geldi.

Cavaliers'ta Jordan Clarkson 26 sayıyla en skorer isim olurken Collin Sexton da 21 sayıyla oynadı.

Clippers'ta ise Montrezl Harrell 23 sayıyla takımının en skoreri olurken Shai Gilgeous-Alexander 22, Lou Williams ve JaMychal Green de 18'er sayıyla maçı tamamladılar.