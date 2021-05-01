Ligin en iyi galibiyet yüzdelerine sahip takımları arasındaki mücadelede Phoenix Suns, Utah Jazz’ı 121-100 yenerek Batı Konferansı’nda liderliğe yükseldi.

Ev sahibi Suns’ın all-star gardı Devin Booker, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 22 sayı kaydeden Bojan Bogdanovic’in ayakta tutmaya çalıştığı Jazz’da oyuna sonradan giren Ersan İlyasova da 6 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.

Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın 126-104 kazandığı Atlanta Hawks karşılaşmasında 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.

Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise Washington Wizards’a 122-93 yenildikleri maçta 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 126-104

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 143-140 (uzatmada)

Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 93-122

Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 92-75

Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-128

Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 98-108

Phoenix Suns-Utah Jazz: 121-100

Los Angeles Lakers -Sacramento Kings: 106-110