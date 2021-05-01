Cedi Osman'dan Washington potasına 14 sayı
NBA’e 8 maçla devam edildi. Utah Jazz'ın Phoenix Suns'a 121-100 yenilirken Jazz’da oyuna sonradan giren Ersan İlyasova da 6 sayı, 2 ribaunt üretti. Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın 126-104 kazandığı Atlanta Hawks karşılaşmasında 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asistlik performans sergiledi. Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise Washington Wizards’a 122-93 yenildikleri maçta 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Ligin en iyi galibiyet yüzdelerine sahip takımları arasındaki mücadelede Phoenix Suns, Utah Jazz’ı 121-100 yenerek Batı Konferansı’nda liderliğe yükseldi.
Ev sahibi Suns’ın all-star gardı Devin Booker, 31 sayıyla sahanın en skoreri oldu. 22 sayı kaydeden Bojan Bogdanovic’in ayakta tutmaya çalıştığı Jazz’da oyuna sonradan giren Ersan İlyasova da 6 sayı, 2 ribauntla maçı tamamladı.
Furkan Korkmaz, takımı Philadelphia 76ers’ın 126-104 kazandığı Atlanta Hawks karşılaşmasında 11 sayı, 5 ribaunt, 4 asist üretti.
Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman ise Washington Wizards’a 122-93 yenildikleri maçta 14 sayı, 2 ribaunt, 2 asistle oynadı.
Sonuçlar
Philadelphia 76ers-Atlanta Hawks: 126-104
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 143-140 (uzatmada)
Cleveland Cavaliers-Washington Wizards: 93-122
Memphis Grizzlies-Orlando Magic: 92-75
Brooklyn Nets-Portland Trail Blazers: 109-128
Chicago Bulls-Milwaukee Bucks: 98-108
Phoenix Suns-Utah Jazz: 121-100
Los Angeles Lakers -Sacramento Kings: 106-110