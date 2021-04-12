NBA’e 10 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 116-109 yendi. Pelicans, Zion Williamson’ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.
Cavaliers’ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19’ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.
Gecenin sonuçları
Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105
Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105
Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116
Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124
Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117
New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96
Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132
Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119
Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107
Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124