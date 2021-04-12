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Cedi Osman'dan 15 sayı | Cleveland, New Orleans'a kaybetti

NBA'de milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın 15 sayıyla oynadığı maçta Cleveland Cavaliers, sahasında ağırladığı New Orleans Pelicans'a 116-109 mağlup oldu.

12 Nisan 2021, Pazartesi 10:13 Son Güncelleme:
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Cedi Osman'dan 15 sayı | Cleveland, New Orleans'a kaybetti

NBA’e 10 maçla devam edildi. New Orleans Pelicans, milli yıldızlarımızdan Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers’ı 116-109 yendi. Pelicans, Zion Williamson’ın 38 sayı, 9 ribauntluk etkili oyunu sayesinde Cavaliers deplasmanından galip ayrıldı. Brandon Ingram de 27 sayı, 8 asistle galibiyette önemli rol oynadı.

Cavaliers’ta Dean Wade 21, Kevin Love ve Isaac Okoro 19’ar sayı kaydetti. Cedi Osman ise kenardan gelerek 15 sayı, 7 asist, 3 ribaunt üretti.

Gecenin sonuçları

Charlotte Hornets-Atlanta Hawks: 101-105

Denver Nuggets-Boston Celtics: 87-105

Cleveland Cavaliers-New Orleans Pelicans: 109-116

Orlando Magic-Milwaukee Bucks: 87-124

Minnesota Timberwolves-Chicago Bulls: 121-117

New York Knicks-Toronto Raptors: 102-96

Memphis Grizzlies-Indiana Pacers: 125-132

Dallas Mavericks-San Antonio Spurs: 117-119

Portland Trail Blazers-Miami Heat: 98-107

Los Angeles Clippers-Detroit Pistons: 131-124

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