Cedi Osman’dan 15 sayı

Bu sezon 9. kez kazanan Nets’te Jarrett Allen 22 sayı ve 21 ribaunt ile "double-double" yaparken, Spencer Dinwiddie 23 sayı ve 9 asistle galibiyete katkı verdi.

Sezonun 12. yenilgisini alan Cavaliers’ta Jordan Clarkson 23 sayı, Larry Nance 20 sayı ve 13 ribaunt, milli oyuncu Cedi Osman 15 sayı, 3 ribaunt, 1’er asist, top çalma ve blokluk performans sergiledi.

NBA’de yarın 2 maç oynanacak.

Sonuçlar

Detroit Pistons-Orlando Magic: 103-88

Indiana Pacers-Memphis Grizzlies: 126-114

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 106-108

Atlanta Hawks-Minnesota Timberwolves: 113-125

Miami Heat-Charlotte Hornets: 117-100

Boston Celtics-Sacramento Kings: 103-102

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers: 101-96

Milwaukee Bucks-Utah Jazz: 122-118

Chicago Bulls-Portland Trail Blazers: 94-117

San Antonio Spurs-Los Angeles Lakers: 104-114

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder: 97-100

AA