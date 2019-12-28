Cedi Osman’dan 10 sayı

Doğu Konferansı’nda Milwaukee Bucks’ı takibini sürdüren Boston Celtics, konuk ettiği Cleveland Cavaliers’ı 129-117’lik skorla geçerek sezonun 22. galibiyetine ulaştı. Üst üste 5. maçını kazanarak konferansında ikinci sırada yer alan Celtics’te Jaylen Brown 34 sayı ve 9 ribaunt, Jayson Tatum 30 sayıyla takımının galibiyetinde başrolü oynadı.

Bu sezon 22. kez kaybeden Cavaliers’ta Kevin Love 30 sayı ve 7 ribaunt, Collin Sexton 21, Kevin Porter 16 sayı, milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, birer blok ve top çalmalık performans sergiledi.