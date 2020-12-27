NBA’de Doğu Konferansı takımlarının mücacelesinde Cleveland Cavaliers, normal süresi 101-101 eşitlikle sona eren ve iki kez uzatmaya giden mücadelenin ardından Detroit Pistons’ı 128-119 yendi.

Sezona 2’de 2 yaparak başlayan Cavaliers’ta sonradan oyuna girerek yaklaşık 26 dakika süre alan Cedi Osman, 22 sayı ve 4 ribauntluk performansıyla galibiyette etkili oldu. Collin Sexton 32 sayı, Andre Drummond 23 sayı ve 16 ribaunt, Darius Garland 21 sayı ve 12 asist, Kevin Love ise 15 sayı ve 9 ribauntla galibiyette pay sahibi olan diğer oyuncular oldu.

Bu sezon iki maç sonunda henüz galibiyetle tanışamayan Pistons’ta Jerami Grant 28 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken, Blake Griffin ise 26 sayıyla oynadı.

NBA'de günün sonuçları

Memphis Grizzlies-Atlanta Hawks: 112-122

Charlotte Hornets-Oklahoma City Thunder: 107-109

Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 119-128

Washington Wizards-Orlando Magic: 120-130

New York Knicks-Philadelphia 76ers: 89-109

Chicago Bulls-Indiana Pacers: 106-125

San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 119-114

Utah Jazz-Minnesota Timberwolves: 111-116

Portland Trail Blazers-Houston Rockets: 128-126

Sacramento Kings-Phoenix Suns: 106-103