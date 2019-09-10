Türkiye’nin Yeni Zelanda’ya 102 -101 yenildiği maçta çifte rekor kırıldı. 36 dakika sahada kalan Cedi Osman tarihe geçti. 32 sayı, 6 ribaunt, 4 asist ve 3 top çalmayla oynayan Cedi, A Milli Takım tarihinde bir resmi maçta 30 sayıyı geçmeyi başaran 3. oyuncu oldu.

İbrahim Kutluay ve Hidayet Türkoğlu’ndan sonra bunu başaran Cedi, ayrıca Dünya Kupası’nda da 30 sayıyı bir maçta geçen ilk Türk oyuncu olma unvanını kazandı. Melih Mahmutoğlu, 38 dakikada 28 sayı atarak milli takımda kariyer rekorunu kırdı.