31 Ağustos’ta başlayacak 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız’ın önemli isimlerinden Cedi Osman, yeni sezona nasıl hazırlandığını anlattı.

2019-20 sezonunun kendisi için Çin’deki Dünya Kupası’nda başlayacağını ve üç farklı antrenörle turnuvaya hazırlandığını belirten 24 yaşındaki şutör, “Üç antrenörle gelecek sezona hazırlanıyorum. Benim için sezon Dünya Kupası’yla başlayacak. Heyecanlıyım, önceki yıllara kıyasla daha iyi olmak için oyunum üzerinde de çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

‘İyi bir konuşma yaptık’

Milli sporcu ayrıca, Cleveland Cavaliers’in başına getirilen yeni coach John Beilein hakkında da şunları söyledi: “Göreve gelmesinden sonra kendisini aradım, oyunumda nereleri geliştirmem gerektiğini sordum. İyi bir konuşma yaptık. Draftta sistemimize çok uygun, iyi yetenekler seçtiğimizi düşünüyorum”.