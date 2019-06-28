Cedi Osman: Sezonum Çin'de başlayacak
Çin’in ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımımız’ın önemli skorerlerinden Cedi Osman yeni sezona üç antrenörle hazırlandığını belirtti. NBA’de Cleveland Cavaliers’ta forma giyen milli sporcu, “2019-2020 sezonu benim için Çin’deki Dünya Kupası’nda başlayacak” dedi.
31 Ağustos’ta başlayacak 2019 Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Milli Erkek Basketbol Takımımız’ın önemli isimlerinden Cedi Osman, yeni sezona nasıl hazırlandığını anlattı.
2019-20 sezonunun kendisi için Çin’deki Dünya Kupası’nda başlayacağını ve üç farklı antrenörle turnuvaya hazırlandığını belirten 24 yaşındaki şutör, “Üç antrenörle gelecek sezona hazırlanıyorum. Benim için sezon Dünya Kupası’yla başlayacak. Heyecanlıyım, önceki yıllara kıyasla daha iyi olmak için oyunum üzerinde de çalışıyorum” ifadelerini kullandı.
‘İyi bir konuşma yaptık’
Milli sporcu ayrıca, Cleveland Cavaliers’in başına getirilen yeni coach John Beilein hakkında da şunları söyledi: “Göreve gelmesinden sonra kendisini aradım, oyunumda nereleri geliştirmem gerektiğini sordum. İyi bir konuşma yaptık. Draftta sistemimize çok uygun, iyi yetenekler seçtiğimizi düşünüyorum”.