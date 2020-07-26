Cedi Osman, sevgilisi Ebru Şahin ile ilk kez fotoğraf paylaştı

Milli basketbolcu Cedi Osman ile güzel oyuncu Ebru Şahin'in aşkları tüm hızıyla devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde kameralara ilk kez el ele poz veren ve dudak dudağa kameralara yakalanan genç çift, artık aşklarını kimseden saklamıyor. Cedi Osman, sosyal medya hesabından Ebru Şahin ile ilk kez fotoğrafını paylaştı. Milli basketbolcu, paylaşımına kalp koyarken Şahin de yorum kısmına kalp koymayı ihmal etmedi.

Cedi Osman'nın bu paylaşımı takipçileri tarafından büyük ilgi görürken, fotoğraf 1 saat içinde 350 binden fazla beğeni aldı.

Gençtiğimiz günlerde genç çift, hem denizde hem de plajda dudak dudağa kameralara yakalanmıştı.