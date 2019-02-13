Cedi Osman sahalara dönüyor

Sakatlığı sebebiyle bir süredir parkelerden uzak kalan Cedi Osman’ın dönüşü yakın. Cleveland Cavaliers‘taki temsilcimiz Cedi Osman, dün gece oynanan maçta sağ bileğindeki problem sebebiyle oynamamış ve üst üste 4. maçını kaçırmıştı.

The Athletic’in Cavs muhabiri Joe Vardon, yaptığı açıklamada:

“Cavs, onun Knicks karşısında oynayabileceğini düşünmüştü fakat Pazar günkü idman sonrası bileğinde ağrılar vardı. Cedi bana Çarşamba günü Nets karşısında sahada olmayı, ardından Cuma geceki Yükselen Yıldızlar maçında oynamayı umduğunu söyledi.”

Son dönemde Cleveland Cavaliers’ın en büyük hücum gücü haline gelen Cedi’nin geri dönüşü elbette takım açısından oldukça faydalı.

Bu sezon 51 maça çıkan Cedi 12.6 sayı 4.6 ribaunt 2.3 asist ortalamalarıyla oynadı.

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