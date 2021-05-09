Yaklaşık bir yıldır birlikte olan ünlü oyuncu Ebru Şahin ile basketbolcu Cedi Osman'ın Instagram'dan romantik yazışması dikkat çekti.

"BAL"A KARŞILIK "CANIMIN İÇİ"

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu, antrenmandan bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. 'Hercai' dizisinin final yapmasıyla İstanbul'daki evinde dinlenen güzel oyuncu ise sevgilisinin karesine, "Bal" yorumunu yaptı. Osman ise Şahin'e, "Canımın içi" karşılığını verdi.

ÇEŞME'DE TATİL YAPACAKLAR

Osman, NBA sezonun bitmesinin ardından Amerika'dan Çeşme'ye geçerek, sevgilisiyle geçtiğimiz sezon gibi tatil yapacak.