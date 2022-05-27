Ebru Şahin ile NBA takımlarından Cleveland Cavaliers’ta oynayan Cedi Osman 2020’de aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçen hafta da Ebru Şahin’in doğum gününde yüzükleri takıp nişanlanmışlardı.

Çift önceki gün Nişantaşı The House Cafe’deydi. Oyuncu izdivaç tarihini verdi; temmuzda düğün yapacaklarını açıkladı. Öncesinde de kına gecesi var.

OYUNCULUĞA DEVAM

Ebru Şahin, “Nikah sonrası oyunculuğu bırakacak mısınız?” sorusuna “Hayır, hiç niyetim yok. Kariyerime aynı şekilde devam edeceğim” yanıtını verdi.

Çiftin hem İstanbul’da hem Amerika’da birer evi olacak. Ebru Şahin daha önce “Kalp aynı heyecanla atarken uzaklık sadece coğrafi konumu belirler ve bizim için mesafeler sadece bundan ibaret” demişti.