Cedi Osman: Hep birlikte üstesinden geleceğiz

NBA’de Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcumuz Cedi Osman, corona virüsünün ABD’deki ve kendisinin üzerindeki etkisine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

S Sport’a konuşan 24 yaşındaki basketbolcu, oldukça zorlu bir dönemden geçtiğini belirtirken sözlerine şöyle devam etti: “Ligin ertelenmesi bizi çok etkiledi. Evden çıkamıyoruz. 12 gün önce Utah Jazz’le karşı karşıya gelmiştik NBA maçında. Pazartesi (dün) gününe kadar evde kalmamız söylendi. Takımda herkes sağlıklı durumda. Gelecek planlarını bekliyoruz ama bu durumdan herkes çok fazla derecede etkilendi.”

‘Fazla panik yapmayalım’

“Milli takımdaki yeni jenerasyona da değinen Cedi, “İyi bir jenerasyon yakaladık. Elimden geldiği kadarıyla katkı veriyorum ve her zaman da vereceğim. Milli takım maçlarının gelmesini iple çekiyorum. Milli forma her şeyden önemli. corona virüsü yüzünden ne zaman oynayacağımız belli değil. Umarım bu durum geçer ve yeniden birlikte oynarız. Çok fazla panik yapmayalım ve doktorları dikkate alalım. Hep birlikte bu sorunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.