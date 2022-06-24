Cedi Osman gençlerle buluştu

Cedi Osman by Pizzabulls Kampı, 20-23 Haziran’da İstanbul’da Yeditepe Üniversitesi’nde gerçekleştirildi. Düzenlenen kampa 525 genç katılırken; eğitim, seminerler, antrenman, maçlar gerçekleştirildi ve Cedi Osman gençlerle bir araya gelerek tecrübelerini paylaştı.

Hedef basketbola oyuncu yetiştirmek

Kampla ilgili bilgi veren Pizzabulls CEO’su Cavit Can Kırbeyi, “Cedi Osman Academy, Türkiye genelinde 43 şubeye sahip. Çocuklara ve gençlere eğitim veriliyor. Cedi Osman ile basketbolda önemli bir iş birliği yaptık ve basketbol takımını kurduk. Takımımız Türkiye Basketbol İkinci Ligi’nde başarılı bir sezon geçirdi. Hedefimiz takımımızın önce birinci lige ardından süper lige yükselmesi. En büyük hedefimiz ise Türk basketboluna oyuncu yetiştirmek. Cedi Osman Academy ile düzenlediğimiz kamplarla da bu hedefimize daha hızlı ulaşacağımıza inanıyoruz” diye konuştu.

Kampta çocuklarla bir araya gelen Cedi Osman ise basketbolun sadece fiziksel gelişime değil, kişiliklerinin de gelişimine katkı sağladığını ve sporun hayatlarını olumlu yönde geliştireceğine inandığını söyledi. Cedi, iyi bir basketbolcu olup hayallerini gerçekleştirmek içinse çok çalışmalarını ve bazı fedakarlıklar gerektirdiğini gençlere söyledi ve 'benim fedakarlığım yazlarımdı' dedi.

İHA