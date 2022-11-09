Basketbol kariyerini NBA 'de Cleveland Cavaliers'ta sürdüren Cedi Osman, önceki gün Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 114-100 yendikleri maçın ardından FANATİK'e konuştu.

Barbaros Tapan'ın sorularını yanıtlayan Cedi, şu açıklamaları yaptı: "Bu sene çok genç ve yetenekli oyuncularımız var. Takas döneminde aramıza Donovan Mitchell katıldı ve daha da güçlendik."

'Motivasyonumuz artıyor'

"Bu sezon özel bir sezon olabilir. Şimdiye kadar aldığım süreden de memnunum. Kazandıkça motivasyonumuz artıyor. Ben de ilerleyen zamanda takıma daha çok katkı vereceğim. Şu an Lakers'ta oynayan LeBron James’le çok samimi bir diyaloğumuz var. Her zaman bana çok samimi davranıyor. Cleveland'da oynarken bana çok destek oldu. Eskiden elbette daha çok vakit geçiyorduk şimdi ise zaman zaman birbirimizin hatırını soruyoruz."