Cedi Osman "double double" yaptı, Cleveland kazandı

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın "double double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards’ı 113-108 mağlup etti.

22 Şubat 2020, Cumartesi 10:27 Son Güncelleme:
- A +
Cedi Osman 'double double' yaptı, Cleveland kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Cedi Osman’ın "double double" yaptığı maçta Cleveland Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards’ı 113-108 mağlup etti. NBA’e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı’nın son sırasında yer alan Cavaliers, deplasmanda Washington Wizards’ı yenerek üst üste ikinci toplamda 15. galibiyetini aldı.

16 sayı ve 10 ribauntla "double double" yapan milli basketbolcu Cedi Osman ile 25 sayı atan Colin Sexton, Cavaliers’ın galibiyetinde başrol oynayan basketbolcular oldu. Ev sahibi ekipte ise Bradley Beal’ın 26 sayısı mağlubiyete engel olamadı.

Sonuçlar

     Orlando Magic-Dallas Mavericks: 106-122

     Washington Wizards-Cleveland Cavaliers: 108-113

     New York Knicks-Indiana Pacers: 98-106

     Toronto Raptors-Phoenix Suns: 118-101

     Minnesota Timberwolves-Boston Celtics: 117-127

     Oklahoma City Thunder-Denver Nuggets: 113-101

     Utah Jazz-San Antonio Spurs: 104-113

     Los Angeles Lakers-Memphis Grizzlies: 117-105

     Portland Trail Blazers-New Orleans Pelicans: 115-128


İSTANBUL (AA)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...