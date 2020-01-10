Cedi Osman attı, Cleveland kazandı

Milli oyuncu Cedi Osman'ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers deplasmanda Detroit Pistons’u 115-112 mağlup etti. Cedi Osman mücadeleyi 11 sayı ile tamamladı.

10 Ocak 2020, Cuma 10:21 Son Güncelleme:
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Cedi Osman attı, Cleveland kazandı

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen Cedi Osman, Detroit Pistons’u 115-112 yendikleri karşılaşmada 11 sayı kaydetti. NBA’e 4 maçla devam edildi. Cleveland Cavaliers, konuk olduğu Pistons’u 115-112 yenerek 5 maç sonra galibiyet elde etti.

Cavaliers’ta Tristan Thompson 35 sayı, 14 ribauntla "double double" yaptı ve takımının en skorer ismi oldu. Darius Garland 20 sayı, 2 ribaunt ve Collin Sexton 19 sayı ve 6 ribaunt ile konuk ekipte diğer skorer isimler oldu. Cedi Osman ise takımına 11 sayılık katkıda bulundu.

İSTANBUL (AA)

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