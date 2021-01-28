Cedi Osman, 10 sayıyla oynadı | Cleveland, Detroit’i rahat geçti

Yeni tip corona virüs (Covid-19) vakaları nedeniyle Memphis Grizzlies-Chicago Bulls maçının ertelendiği NBA’e, 12 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin maçında Cleveland Cavaliers, bu sezon 9. galibiyetini, Detroit Pistons’ı 122-107 yenerek elde etti.

Collin Sexton 29 sayı, 5’er ribaunt ve asist, Andre Drummond 23 sayı, 16 ribaunt ve 5 top çalma, Taurean Prince 16 sayı ve 7 ribauntla Cavaliers’ın galibiyetinde başrolü oynadı. Mücadeleye ilk 5’te başlayarak yaklaşık 27 dakika sahada kalan milli oyuncu Cedi Osman ise 10 sayı, 2 asist ve 1 ribaunt üretti.

Sezonun 14. mağlubiyetini alan Pistons’ta Jerami Grant 26, Wayne Ellington 17 sayı, Mason Plumlee ise 15 sayı ve 12 ribauntluk performans gösterdi.

Gecenin sonuçları:

Charlotte Hornets-Indiana Pacers: 106-116

Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons: 122-107

Orlando Magic-Sacramento Kings: 107-121

Atlanta Hawks-Brooklyn Nets: 128-132 (uzatmada)

Miami Heat-Denver Nuggets: 82-109

Philadelphia 76ers-Los Angeles Lakers: 107-106

Toronto Raptors-Milwaukee Bucks: 108-115

San Antonio Spurs-Boston Celtics: 110-106

New Orleans Pelicans-Washington Wizards: 124-106

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 97-102

Utah Jazz-Denver Mavericks: 116-104

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 123-111